مبعوث أمريكا: طرح خطة لوقف إطلاق النار في اليمن

قال تيموثي لندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، إن هناك خطة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على قيادة الحوثيين.وأكد لندركينج أن أمريكا أعادت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب.وأعرب عن قلقه من العواقب الإنسانية لهجوم الحوثيين على مأرب، مشيرا إلى أن على الحوثيين التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ​اليمن​ أنه طرح خطة لوقف ​إطلاق النار​ في البلاد على قيادة جماعة الحوثيين.