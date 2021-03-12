وزير الري: مصر والعراق تواجهان تحديات مائية كبيرة

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى العراق فى مستهل زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمقرر عقده يومي 13 و14 مارس 2021.وكان في استقباله لدي الوصول إلى بغداد المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي والسفير وليد إسماعيل السفير المصري لدى العراق.وصرح الدكتور عبد العاطى بأن المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.ومن المقرر أن يناقش الوزيران التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطى بعدد من الوزراء على هامش الموتمر.