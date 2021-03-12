«أزهر أسيوط» يكشف حقيقة وفاة طالبة بكورونا

نفي الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إحدي الطالبات بجامعة أسيوط بفيروس كورونا المستجد.وقال نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، في تصريح لـ"الدستور"، إن الطالبات المشتبهات في إصابتهن بفيروس كورونا تحسنت حالتهن من اليوم التالي للإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن إحدى المشرفات فقط هي من تدهورت حالتها وهي تحت الملاحظة الطبية.وأكدت الجامعة، في بيانها، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على ضرورة البعد عن الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر.وكان نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، قال في وقت سابق، إنه ظهرت أعراض فيروس كورونا على طالبتين بالجامعة وتم نقلهما إلى مستشفى العزل، موضحًا أن المشتبه بهم جميعًا 4 طالبات، مؤكدا أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم تعقيم المبانى بالكامل، بالإضافة إلى إخلاء المدينة الجامعية من الطالبات.