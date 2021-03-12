ضبط 232 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بالإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.وأشارت المديرية في بيان لها اليوم إلى أنه تم شن حملات موسعة بنطاق 8 إدارات وتحرير 232 مخالفات بالمخابز والأسواق.حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات أسفرت عن تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضرا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمجمع استهلاكى مخالف.كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وضبط 75 كجم أجزاء دواجن و45 كجم دواجن كاملة مذبوحة خارج المجازر، وضبط 5 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى أحد المطاعم، وتم تحرير 12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر إدارة وتشغيل مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص.كما قامت إدارة تموين العامرية بشن حملات فى نطاق الإدارة تم خلالها تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر لبقالين تموين مخالفين، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى بحملات أسفرت عن تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 14 محضر عدم حمل شهادات صحية،و 10 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و10 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك بتحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر لبقالين تموين، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بحملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة وتشغيل ورشة لتصنيع الحلويات بدون ترخيص، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيصوقامت إدارة تموين وسط بحملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضرين لمجمعات استهلاكية مخالفة، و 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لمستودع سولار لعدم الحدية فى التطوير، وأخذ 4 عينات دقيق بلدى من عدد 4 مطاحن للتحليل، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.