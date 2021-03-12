لأسباب لوجستية.. اجتماع مجلس النواب الليبى المقبل فى طبرق

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن الجلسة القادمة ستنعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق يوم الإثنين المقبل.وأضاف بليحق- وفقًا لما أوردته بوابة (إفريقيا) الليبية اليوم الجمعة- أنه تقرر نقل الجلسة من بنغازي إلى طبرق؛ لأسباب لوجستية.وكان من المقرر أن تؤدي التشكيلة الوزارية الليبية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في جلسة، الإثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك بعد أن نالت الثقة خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي بأغلبية 132 صوتًا.