ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا لـ48 ألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 48223 إصابة، ووفاة ما يقارب من 1463 شخصًا آخرين.ووفقًا لبيانات الجامعة التي نشرت على موقعها الإلكتروني، تم تسجيل 48223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و1463 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.ومنذ تفشي الوباء سجلت البلاد 29286721 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و530826 حالة وفاة.وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.