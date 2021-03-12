محافظ الوادى الجديد يفتتح مجمع الحصرى الإسلامى بالفرافرة

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مجمع الحصري الإسلامي بمدينة الفرافرة، والذي أقيم على مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم مسجد ودار لتحفيظ القرآن الكريم وعيادات طبية ودار حضانة ومصلي للسيدات بتكلفة ٩ ملايين جنيه، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.وعقب الافتتاح أدى المحافظ وجموع المصلين شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، كما التقي بالمواطنين عقب الانتهاء من أداء الصلاة، حيث أكد علي ضرورة التكاتف والتعاون مع الجهات التنفيذية المسئولة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنسيق وتوحيد الجهود لتطوير المركز.كما وجه بتخصيص أراض للجمعيات الراغبة في إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء في التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمدرسين الراغبين في الإقامة بالمركز طبقًا للشروط الموضوعة لتحقيق استقرارهم الأسري.وكلف "الزملوط" بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقي طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيرًا وتخفيفاََ عليهم، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.