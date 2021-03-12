رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يفتتح مجمع الحصرى الإسلامى بالفرافرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:34 م
جولة محافظ الوادي
جولة محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
طباعة
افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مجمع الحصري الإسلامي بمدينة الفرافرة، والذي أقيم على مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم مسجد ودار لتحفيظ القرآن الكريم وعيادات طبية ودار حضانة ومصلي للسيدات بتكلفة ٩ ملايين جنيه، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

وعقب الافتتاح أدى المحافظ وجموع المصلين شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، كما التقي بالمواطنين عقب الانتهاء من أداء الصلاة، حيث أكد علي ضرورة التكاتف والتعاون مع الجهات التنفيذية المسئولة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنسيق وتوحيد الجهود لتطوير المركز.

كما وجه بتخصيص أراض للجمعيات الراغبة في إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء في التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمدرسين الراغبين في الإقامة بالمركز طبقًا للشروط الموضوعة لتحقيق استقرارهم الأسري.

وكلف "الزملوط" بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقي طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيرًا وتخفيفاََ عليهم، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.

موضوعات متعلقة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين