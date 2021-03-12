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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: دعم أمريكى إضافى لحملة التلقيح ضد كورونا بـ2.5 مليون دولار

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:02 م
جريدة الدستور
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قال الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالمغرب، جيروم شيرمان، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بصدد تقديم دعم مالي إضافي إلى وزارة الصحة المغربية؛ لمساعدتها في حملة التلقيح ضد وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح مسئول الإعلام في السفارة الأمريكية- في تصريحات صحفية، حول التعاون بين البلدين بخصوص توفير لقاح (جونسون آند جونسون)- أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم 2.5 مليون دولار (ما يعادل 22.4 مليون درهم) للمغرب؛ من أجل دعم حملة التطعيم التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية، من خلال (USAID)، استثمرت أكثر من 10.7 ملايين دولار في إطار الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) في المغرب.

وشدد المسئول الأمريكي على أن شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية و(اليونيسف) والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، يعملون تحت قيادة وزارة الصحة الأمريكية لرفع مستوى الوعي حول (كوفيد-19)، وتدريب العاملين في مجال الصحة، وتوفير مواد النظافة ومعدات المختبرات الطبية، مشيرا إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين عملتا على توفير معدات وقائية للمختبرات الحكومية المغربية.

ومن المنتظر أن يحصل المغرب في غضون الأسابيع المقبلة على حصته من البرنامج العالمي لتزويد الدول النامية باللقاحات (كوفاكس)، وتبلغ حسب قائمة وضعتها منظمة الصحة العالمية 1.88 مليون جرعة.

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