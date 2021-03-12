محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج نباتات عطرية بسهل قروين بالفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي لإنتاج النباتات العطرية والزيتية بمنطقة سهل قروين والمقام على مساحة٢٧٠ فدانا من إجمالي ١٠٠٠ فدان مستهدف زراعتها.وأشاد المحافظ بالمشروع وحجم وجودة الإنتاج الذي يتم تصديره لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا، وتشمل المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها "شيح بابونج- حبة البركة- النعناع- الشبت- البقدونس- الكمون".