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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«علقة موت» لسائق «توك توك» حاول خطف طفل بالغربية

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نجح أهالى قرية كفور بلشاى، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، في إلقاء القبض على عاطل، خلال محاولته خطف طفل صغير من القرية داخل "توك توك"، وتمكن الأهالى من توثيق المتهم بالحبال بعدما تعرض لـ"علقة موت"، وبعدها تم تسليمه لمركز شرطة كفر الزيات.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن أهالى قرية كفور بلشاى من ضبط عاطل، أثناء محاولته خطف طفل صغير داخل توك توك.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام الأهالى بتوثيق المتهم بالحبال، وبسؤال الأهالى أكدوا محاولة المتهم خطف طفل داخل "توك توك"، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه قبل ارتكاب جريمته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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