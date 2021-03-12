رئيس المفوضية الإفريقية يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث حريق مصنع العبور

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكى محمد عن تعازيه فى ضحايا حادث حريق مصنع العبور بالقاهرة.وقال رئيس المفوضية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة - "فى ضوء حريق مصنع ملابس في القاهرة، أمس الخميس، والذي أسفر عن مصرع نحو عشرين شخصًا وإصابة عدد آخر، أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".