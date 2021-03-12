6 توجيهات من «علمية كورونا» قبل عودة الدراسة غدًا

أكد الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، على ضرورة الاهتمام بمناعة الطلاب بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى، غدا السبت، للوقاية من فيروس كورونا.وأشار لـ"الدستور" إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعى والكمامة للأطفال فوق سن 12 عاما، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة لتحسين جهاز المناعة لدى الطفل والحصول على قسط كاف من النوم.وحذر من النزول للمدرسة عند ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، وعدم تخفيف الملابس خلال فترة الجو المتقلبة ، حتى لا يكون عرضة للإصابة بنزلات البرد.وأضاف النادى، إذا كان الطالب مخالطًا حالة إيجابية بفيروس كورونا، يجب الالتزام بتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بينها لاكتوفيرين وفيتامين سى والزنك.وتستقبل، غدا السبت، بعض المدارس الطلاب فى أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من كورونا.