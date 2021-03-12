إصابة 13 فى تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل بالمنوفية

أصيب 13 شخصا في حادث مروع بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل، في قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، كما انتقل عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بوقوع حادث بين أتوبيس رحلات وبين سيارة نقل، بدائرة المركز، ووقوع مصابين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة 13 شخصًا في الحادث، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف طبي كامل، موضحا أن الإصابات جروح وكدمات في أغلب الإصابات، فيما أصيب ثلاثة بكسور.