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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تقر حزمة 11 مليار يورو لمساعدة الشركات المتضررة من كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:45 م
ناديا كالبينو
ناديا كالبينو
وكالات
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قالت الحكومة الإسبانية إن مجلس الوزراء أقر، اليوم الجمعة، حزمة بقيمة 11 مليار يورو "13.1 مليار دولار" للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التغلب على الأزمة التي تسببت فيها جائحة "كوفيد-19"، منها سبعة مليارات يورو المساعدات المباشرة.

كما تتضمن الحزمة ثلاثة مليارات يورو تخصص لإعادة الهيكلة الطوعية للديون التي قدمتها البنوك بدعم من الدولة للشركات المتضررة من الجائحة، والكثير منها في قطاع السياحة، بينما سيتم تخصيص مليار يورو في صورة عمليات ضخ لرأس المال.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء "المدة والأثر الاقتصادي للجائحة يزيد من خطر الإفراط في المديونيات.. من خلال التحرك في التوقيت الصحيح، سنتجنب تكلفة أكبر في المستقبل".

وأضافت أن اللجوء لشطب الديون سيكون الملاذ الأخير.

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