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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.5 % خلال 24 ساعة

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:38 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 5ر0 %، خلال 24 ساعة، حتى الساعة 07:19 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 3ر29 مليون حالة إصابة، وذلك بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاء متوسط الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أكبر من متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 2ر0 %.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 61ر3 مليون حالة، بارتفاع قليل مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وسجلت ولاية ميسوري زيادة بنسبة 14 % في عدد الإصابات عن نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 569 ألفا و496 حالة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد للوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 270 حالة وفاة.

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