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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

استمرار تعقيم الكليات والمبانى بأزهر أسيوط

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:30 م
استمرار تعقيم الكليات
استمرار تعقيم الكليات والمباني بأزهر أسيوط
إسلام أبوالمجد
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أعلنت كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الجمعة، تطبيق الإجراءات الاحترازية من عمليات التطهير والتعقيم المستمرة لجميع قاعات الدراسة والمكاتب الإدارية والطرقات ومكتبة الكلية والأقسام العلمية، وذلك حفاظًا على جميع منسوبي الكلية.

هذا، وكان الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، قال في وقت سابق، إنه ظهرت أعراض فيروس كورونا على طالبتين بالجامعة وتم نقلهما إلى مستشفى العزل، موضحًا أن المشتبه بهما جميعًا 4 طالبات، مضيفًا أنه تم تأجيل الامتحان لـ الطلبة الذين ظهرت عليهم الأعراض، وذلك بعد التواصل مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ولفت إلى أن هناك خوفًا وهلعا لدى الطالبات ولكن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم تعقيم المبانى بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء المدينة الجامعية من الطالبات فى جامعة الأزهر فرع أسيوط، وعددهم ثلاثة آلاف طالبة، وأوضح أن هناك 15704 طالبات فى جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، من جميع الطلاب بتوخي الحذر خوفًا من الإصابة، ولذلك على كل الطلاب الجلوس فى أماكن لا يوجد بها مواطنون.

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