كندا: إعطاء 2.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تطعيم الأشخاص بها في كندا حتى الآن 7ر2 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز".ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ78 ألفا و615 جرعة في اليوم.وعلى أساس هذا المعدل فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم ما نسبته 75 % من السكان بلقاح من جرعتين عاما وتسعة أشهر.وبدأت حملة التطعيم في كندا قبل نحو 11 أسبوعا في البلاد.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 905 آلاف و339 إصابة، و22 ألفا و367 وفاة. ومضى عام وستة أسابيع على تسجيل أول إصابة في كندا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.