محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه في إطار حرص المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ونظرًا لزيادة الأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمن لا يلتزم.ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجهزة التنفيذية، بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية ودور المناسبات وأماكن التجمعات للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والغلق الفوري للمخالف منها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.