مطار أسوان يستقبل 20 رحلة داخلية طوال اليوم

يستقبل مطار أسوان الدولي، اليوم الجمعة، 20 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، يتم خلالها نقل ما يقرب من 2000 راكب بمختلف الجنسيات.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا المستجد.ومن جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لجميع الصالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.