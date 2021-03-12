شحن 5 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SEYMA، وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 121 مترًا بغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا من الميناء.وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر استقبال سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.