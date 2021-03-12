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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«الأدوية الأوروبية» تدعو لإضافة فرط الحساسية لآثار لقاح أسترازينيكا الجانبية

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:07 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي الجمعة إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه أسترازينيكا بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية".

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