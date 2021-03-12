رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد نجاح «فى يوم وليلة».. نضال الشافعى يستعد لفيلم «ولاد زهرة»

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:47 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
منار إبراهيم
طباعة
تعاقد الفنان نضال الشافعي رسميًا على المشاركة في بطولة فيلم "ولاد زهرة" المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة

وعلم "الدستور" أن المخرج حسام معتز هو من يتولى إخراج العمل، الذي أخرج فيلم "قبل الأربعين" أيضا، وتعاقدت على بطولته حتى الآن الفنانة داليا مصطفى، ولم يتحدد موعد تصويره حتى الآن وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شيق وبه لمسة كوميدية.

يذكر أن الفنان نضال الشافعي والفنانة داليا مصطفى يعرض لهما حاليا مسلسل "في يوم وليلة" مع الفنان أحمد رزق والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدر التريند فور عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية، وهو من اخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.

موضوعات متعلقة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين