بعد نجاح «فى يوم وليلة».. نضال الشافعى يستعد لفيلم «ولاد زهرة»

تعاقد الفنان نضال الشافعي رسميًا على المشاركة في بطولة فيلم "ولاد زهرة" المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلةوعلم "الدستور" أن المخرج حسام معتز هو من يتولى إخراج العمل، الذي أخرج فيلم "قبل الأربعين" أيضا، وتعاقدت على بطولته حتى الآن الفنانة داليا مصطفى، ولم يتحدد موعد تصويره حتى الآن وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شيق وبه لمسة كوميدية.يذكر أن الفنان نضال الشافعي والفنانة داليا مصطفى يعرض لهما حاليا مسلسل "في يوم وليلة" مع الفنان أحمد رزق والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدر التريند فور عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية، وهو من اخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.