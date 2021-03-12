اتحاد العمال اللبنانى: سنلجأ إلى الشارع للضغط من أجل تشكيل الحكومة

قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر، إن الاتحاد سيواكب التطورات المتعلقة بمسار تأليف الحكومة الجديدة لما له من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسيلجأ إلى الشارع في سبيل الضغط من أجل سرعة تشكيل حكومة إنقاذية تنفذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان.وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام– في تصريح له عقب لقاء عقده وفد من مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب – إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصل إليها لبنان تتطلب حكومة عاجلا وذلك لإرساء الحد الأدنى من الاستقرار السياسي يمهد لمعالجة المشاكل والأزمات الاقتصادية.وأضاف: "الواقع اليوم، وخاصة على الطبقة العمالية وعلى مجمل الفئات اللبنانية مرير، فالقدرة الشرائية تضاءلت والرواتب تبخرت والتضخم بلغ 85%.. من هنا ندعو لضرورة تصحيح الأجور في القطاعين الخاص والعام، وتقديم بعض الحوافز الاجتماعية لمساعدة المواطن اللبناني".