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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تقمع وقفة تضامنية مع أهالى عين البيضا جنوب الخليل

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:49 م
الاحتلال
الاحتلال
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع أهالي عين البيضا جنوب شرق يطا جنوب محافظة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا؛ الواقعة بين مستوطنتي "ماعون وكرمئيل" جنوب شرق يطا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال.. وعقب أداء الصلاة، رفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا المنطقة، واعتدوا على المشاركين لتفريقهم.

وشارك في الفعالية عشرات المواطنين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء، وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء سلام دوليين.

وطالب منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور- وفقا لـ(وفا)- المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع، لوقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في مسافر يطا، لصالح توسيع مستوطناته في تلك المنطقة.

وكانت جرافات تابعة لمستوطنتي "ماعون وكرمئيل" المقامتين على أراضي المواطنين قرب منطقة أم الخير والتوانة شرق يطا، جرفت بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الماضي، أراض زراعية بمنطقة العين البيضا تعود ملكيتها لعائلات بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس، بهدف التوسيع الاستيطاني، وإقامة مزارع أغنام وأبقار للمستوطنين.

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