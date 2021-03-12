مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث مرورى بدمياط

لقى شاب يدعى عبدالرحمن محمد عطية النجار، من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بدمياط، مصرعه، إثر حادث أليم أمس على طريق الزرقا بعد محطة البنزين القديمة، وإصابة آخر يدعى السيد محمد سحيو، وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزي.تم تحويل الشاب الأول إلى مستشفى الأعصر لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، وحاول الأطباء إنقاذه ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.