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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث مرورى بدمياط

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:34 م
حادث
حادث
حسام فهمي
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لقى شاب يدعى عبدالرحمن محمد عطية النجار، من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بدمياط، مصرعه، إثر حادث أليم أمس على طريق الزرقا بعد محطة البنزين القديمة، وإصابة آخر يدعى السيد محمد سحيو، وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزي.

تم تحويل الشاب الأول إلى مستشفى الأعصر لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، وحاول الأطباء إنقاذه ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

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