«الطيران» تبحث آخر تطورات عودة الرحلات الروسية إلى شرم والغردقة

اجتمع اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني مع مسئولي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لبحث آخر تطورات عودة الرحلات الجوية الروسية إلى مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب اجتياز المطارين التفتيش الأمني الروسي خلال الشهر الماضي.وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن اللقاء تناول آخر استعدادات المطارات السياحية لإمكانية تسيير شركات الطيران الروسية المختلفة رحلاتها الجوية إلى تلك المطارات، خلال المرحلة المقبلة، خاصة عقب حصول المطارات المصرية، سواء الرئيسية أو الإقليمية أو المقاصد السياحية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات الشهر الماضي.وأشارت المصادر، إلى أن مسئولي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أكدوا على استعدادات جميع المطارات لاستقبال كل الرحلات الجوية الدولية المنتظمة وغير المنتظمة "الشارتر" في ظل التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي توفرها وزارة الطيران المدني المصري خلال المرحلة الراهنة.