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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنتاج روسيا النفطى خلال الشهر الحالى فى حدود حصتها الأعلى فى أوبك بلس

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:54 م
النفط
النفط
وكالات
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أظهرت بيانات اقتصادية أن روسيا قامت برفع إنتاجها من النفط خلال الشهر الحالي، ليصل إلى الحد الأقصى لحصتها المقررة وفق اتفاق تجمع "أوبك بلس".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات مؤسسة "سي. دي. يو- تي.إي. كيه" التابعة لوزارة الطاقة الروسية القول، إن متوسط إنتاج روسيا خلال أول 11 يوما من الشهر الحالي كان 388ر1 مليون طن يوميا من النفط الخام والمتكثفات النفطية، وهو ما يعادل 174ر10 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها حوالي 79 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في فبراير الماضي.

وجاءت الزيادة في إنتاج روسيا هذا الشهر بعد التراجع في الإنتاج في شهر فبراير الماضي بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، حيث قل إنتاج روسيا لأول مرة عن حصتها المقررة.

يذكر أن إنتاج روسيا من المتكثفات النفطية، وهو عبارة عن نفط خام خفيف يستخرج من الغاز الطبيعي، لا يدخل ضمن حصتها وفق اتفاق أوبك بلس.

ولا تفصل بيانات مؤسسة "سي. دي. يو- تي. إي. كيه" بين إنتاج النفط الخام وإنتاج المتكثفات، وبالتالي يكون من الصعب معرفة مدى التزام روسيا بحصتها الإنتاجية من النفط الخام. وإذا كان مستوى إنتاج المتكثفات خلال مارس الحالي هو نفس مستوى الإنتاج في كانون الثاني/ يناير الماضي، فهذا يعني أن إنتاج البلاد من النفط الخام يبلغ حوالي 235ر9 مليون برميل أي أقل بنحو 14 ألف برميل يوميا عن حصتها المقررة.

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