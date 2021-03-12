«الأوقاف»: مؤتمرنا استجابة لدعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف

أكدت وزارة الأوقاف أن الحوار البناء هو الذي يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة، وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون، أو الجنس، أو القبيلة، كما أنه يحتاج إلى طول نفس ورباطة جأش وقوة وإنصاف الآخر، فإنصاف الآخر هو منهج القرآن الكريم، قال تعالى: "وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ"، فالدين قائم على إنصاف الآخر، ويعني تسامح كل طرف عن بعض ما يراه حقا له، ليتسامح له الآخر في بعض ما يراه حقًا.وقالت الأوقاف إن الحوار البناء لا يجعل من المتغيرات ثوابت، ولا يقدس غير المقدس ولا يعرف التعصب الأعمى، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه، أو على أسرته، أو قبيلته، أو حزبه، أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قبل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما، فكل ذلك شيء والحوار شيء آخر.وأكدت الأوقاف أن الحوار بين الأفراد يعادله التفاهم بين المؤسسات، والتفاوض بين الدول، ويعني اقتسام المغانم والمغارم في نصفة لا جور فيها لطرف على آخر ولا قهره، الحوار العادل يولد سلامًا نفسيًا ومجتمعيًا ودوليًا مستقرًا، أما القهر تحت مسمى الحوار، فيولد أحقادًا أشبه ما تكون بالنار تحت الرماد سرعان ما تشتعل، ولا سيما عند هبوب الرياح، فهي تحتاج إلى مجرد محرك يوقظها من تحت الرماد.وأوضحت أن من أبجديات الحوار حسن الاستماع للآخر، وعدم مقاطعته، أو إبداء عدم الرغبة في سماعه، أو التأفف من كلامه، أو الإشاحة في وجهه، وإظهار التبرم منه غمزًا، أو لمزًا، أو سخرية، أو تهكمًا إشاريًّا، أو حتى تبسمًا ساخرًا ينم عن عدم تقدير المحاور، أو إظهار عدم الاقتناع بما يقول تهوينًا لشأنه، ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب والجلبة، فضلا عن سوء الأدب في الحوار.وأكدت أن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما: الأدلجة والنفعية؛ فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية الحق، وإما على التعامي عنه، إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله (عز وجل) أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام مرشده المقدس لديه، وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.وتابعت الأوقاف: "هنا كان مؤتمرنا حوار الأديان والثقافات الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة".