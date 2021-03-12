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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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10 أطعمة تعزز صحة الشعر ولمعانه

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:33 م
أطعمة تعزز صحة الشعر
أطعمة تعزز صحة الشعر
سلمى بدر
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تحب السيدات أن يظهر شعرهن صحيا وبأقل تكلفة، لكن صحة الشعر لا تتوقف فقط على مستحضرات العناية به بل بنوع الطعام، لذلك يقدم "الدستور" أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الشعر وتقويه.

- البيض:
يحتوى البيض على كميات كبيرة من فيتامينات أ ود وهـ، وهى ضرورية لتغذية وتعزيز لمعان الشعر وتجديد شبابه.

- السبانخ:
من أهم الأطعمة التى تساعد على تعزيز نمو الشعر، تحتوي على معدن الحديد وفيتامين ج المفيدين للحفاظ على صحة فروة الرأس، اهتمي أيضًا بتناول البروكلي والجرجير، يتميزان بفوائد سحرية لصحة الشعر والجذور.

- العدس:
العدس له مفعول السحر فى علاج جفاف فروة الرأس لغناه بحمض الفوليك والدهون الطبيعية، ويساعد على إمداد فروة الرأس بالأوكسجين فى حالة تناوله بكميات كبيرة فيما يتراوح من ٣- ٤ مرات فى الأسبوع.

- الجزر:
يلعب دورًا فى منع تقصف الشعر وتقليل معدل تساقطه، بالإضافة إلى علاج مشكلات الصلع والتزييت المفرط لفروة الرأس.

- مأكولات بحرية:
السلمون والمحار والجمبري مفاتيح سحرية للحصول على شعر صحي وناعم، بفضل احتوائها على الزنك والأحماض الدهنية وفيتامين ب، كذلك معدن الحديد الذي يساعد على منع تساقط الشعر وعلاج تقصف أطرافه.

- حبوب كاملة:
الشوفان والخبز البني والأرز البني من الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة، تتميز بغناها بالبيوتين الذي يساعد على تقوية الشعر، تمده بالمعادن والفيتامينات المغذية خاصة الزنك والحديد وفيتامين B.

- مكسرات:
المكسرات غنية بالدهون الطبيعية التى تحافظ على رطوبة ونعومة الشعر، مما يقلل من تهيشه ويعزز لمعانه الطبيعي.

- الأفوكادو:
مصدر كبير للدهون الصحية، كما أنه غني بفيتامين هـ الذي يعزز نمو الشعر ويحمي فروة الرأس، يقوي الجلد الذي بدوره يسهم في تقوية بصيلات الشعر، كما أنه أحد مضادات الأكسدة الذي يسهم في مكافحة الجذور الحرة.

- الفلفل الحلو:
الفلفل الحلو غني بفيتامين C الذي يسهم في تعزيز إنتاج الكولاجين وتقوية خيوط الشعر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحمي خيوط الشعر من التأكسد الذي يتسبب في تساقط الشعر.

- التوت:
يعمل التوت على زيادة كثافة الشعر، فهو غني بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي تعزز نمو الشعر وتقويته وزيادة كثافته ويحتوي على فيتامين C والذى يعمل على حماية بصيلات الشعر من الجذور الحرة.

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