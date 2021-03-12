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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يوم صحى مجانى لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:21 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار يوم صحى مجانى لأحد المراكز الطبية المتخصصة فى القلب داخل نادى المهندسين بسابا باشا.

ولقى اليوم الصحى إقبالا من المهندسين وطالبوا بتكرار الكشف الطبى فى ظل جائحة كورونا والكشف على كبار السن فى كل التخصصات خارج مشروع العلاج لتغطية كل المهندسين وأسرهم.

ومن جانبه؛ قال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى هو ضمن سلسلة فعاليات مجانية لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم بالمجان بعد نجاح الفعاليات السابقة ورغبة المهندسين بتكرارها.

وأضاف أن اليوم الصحى بالمجان كاملا، وذلك للمهندسين وأسرهم للكشف على القلب وقياس الضغط ونسبة السكر ونسبة الأكسجين بالدم مجانا، كما شمل اليوم الصحي عمل رسم قلب مجانا للحالات التي تبين احتياجها له أثناء الكشف.

وأشار "الكسار" إلى أن لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق عددا من الفعاليات الطبية بالمجان خلال شهر مارس، وذلك تنفيذا لرغبة الأعضاء، مؤكدا على الالتزام التام داخل مركز الخدمات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى حفاظا على سلامة المهندسين وذويهم.

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