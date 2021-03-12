إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

قامت قوات الحماية المدنية بإعادة فتح الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تفجير عقار فيصل المحترق، والذي استمر لمدة ساعة، حيث تم إغلاقه في تمام الثالثة عصرًا وحتى الرابعة من اليوم الجمعة.وانتهت قوات الحماية المدنية منذ قليل من أعمال تفجير عقار فيصل المحترق بعد قرار إزالته، وبدأت أعمال التفجير في تمام الثالثة عصرًا وعقب زرع الديناميت غطى الغبار كل النواحي والطرق وبدأت تهدأ تدريجيًا.فجرت قوات الحماية المدنية عصر اليوم الجمعة عقار فيصل المحترق بالديناميت منذ قليل تنفيذًا لقرار الإزالة، وانتهت من أعمال التفجير والتي استمرت حوالي دقيقتين، وكان هناك تواجد أمنى مكثف استعدادًا لتنفيذ التفجير، وقد تم إغلاق كل الطرق من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة.