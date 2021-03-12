سعر الدينار العراقي خلال التعاملات البنكية اليوم

سعر الدينار العراقي خلال التعاملات اليوم البنكية

سجل الجنيه المصري 93.14 دينارا عراقيا للشراء و 13 .93 للبيع وذلك في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 مارس حيث سجل الجنيه المصري انخفاضا ملحوظا أمامه





سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات البنكية





سجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري ببنك المركزي خلال تعاملات اليوم 4.26 جنيه للشراء و 4.29 للبيع





سعر الريال السعودى خلال التعاملات البنكية





سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي خلال التعاملات البنكية 4.20 جنيه للبيع و 4.13 للبيع





سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات البنكية





سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 48 .9 جنيه للبيع و 52.14 للشراء





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معلومات عن عملة العراق الرسمية





يتم تحديد سعر الدينار العراقي وفقا للتعاملات البنكية حيث يعد هو العملة الرسمية في دولة العراق تصدر عن البنك المركزي حيث تم تداولها بشكل رسمي في مارس 1932 وتم ربطه بالجنيه الاسترليني حتى عام 1959 واختلفت أشكال طباعته بمختلف الأحداث السياسية التي حكمت دولة العراق إلى أن وصل إلى ما هو متعارف عليه الآن

يستعرض الدستور من خلال هذا التقريربجميع البنوك المصرية خلال يوم الجمعة 13 مارس 2021 وأسعار سائر العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم ببنوك المصرية الذي حظى على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الأخيرة حيث سجل ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه