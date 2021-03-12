إزالة 417 حالة تعد وإشغالات من شوارع مدينة الفشن ببني سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن جنوب بني سويف برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة بالتعاون مع مركز شرطة الفشن برئاسة العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن من إزالة 417 حالة إشغالات وتعديات من شوارع مدينة الفشن.وتم تنفيذ 417 حالة إزالة لتعديات وإشغالات من شوارع المدينة لإعادة المظهر الجمالي للمدينة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة الفشن وأضاف أن التعديات التي تم إزالتها عبارة عن أكشاك مخالفة وكراسي مقاهي وترابيزات وباعة جائلين وتندات وبراويز ولافتات مخالفة.