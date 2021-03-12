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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبير صبرى تقترب من انتهاء تصوير مشاهدها فى «موسى»

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:21 م
عبير صبري
عبير صبري
أمير محمد خالد
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اقتربت الفنانة عبير صبري من الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "موسي" مع الفنان محمد رمضان، حيث انتهت من تصوير ما يقرب من 90% من أحداث شخصيتها بالمسلسل وتقدم مع محمد رمضان شخصية جديدة ومختلفة عليها وستكون مفاجأة للجمهور، حسب ما أكد مصدر مقرب منها لـ"الدستور".

وحصلت عبير صبري على إجازة قصيرة من تصوير مسلسل "موسي" من أجل الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "آل هارون" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب طويل، وستعود خلال الأسبوع المقبل لمسلسل موسى مرة أخرى لإنهاء مشاهدها فيها، وتشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان وسيد رجب ورياض الخولي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

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