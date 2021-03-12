عبير صبرى تقترب من انتهاء تصوير مشاهدها فى «موسى»

اقتربت الفنانة عبير صبري من الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "موسي" مع الفنان محمد رمضان، حيث انتهت من تصوير ما يقرب من 90% من أحداث شخصيتها بالمسلسل وتقدم مع محمد رمضان شخصية جديدة ومختلفة عليها وستكون مفاجأة للجمهور، حسب ما أكد مصدر مقرب منها لـ"الدستور".وحصلت عبير صبري على إجازة قصيرة من تصوير مسلسل "موسي" من أجل الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "آل هارون" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب طويل، وستعود خلال الأسبوع المقبل لمسلسل موسى مرة أخرى لإنهاء مشاهدها فيها، وتشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان وسيد رجب ورياض الخولي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.