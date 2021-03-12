استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا فى المحافظات (صور)

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار حملات تلقى المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للقاح فيروس كورونا المستجد في المحافظات.وعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورًا للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية.للتسجيل وحجز اللقاح قم بزيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg، وللمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنك الاتصال على الرقم: ١٥٣٣٥.