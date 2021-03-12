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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا فى المحافظات (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:15 م
حملات التطعيم بلقاح
حملات التطعيم بلقاح كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار حملات تلقى المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للقاح فيروس كورونا المستجد في المحافظات.

وعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورًا للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية.

للتسجيل وحجز اللقاح قم بزيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg، وللمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنك الاتصال على الرقم: ١٥٣٣٥.

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