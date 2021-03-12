أول إجراء بعد تفجير «عقار فيصل» المحترق (صور)

بدأت قوات الحماية المدنية، في إزالة آثار ركام وحطام عقار فيصل المحترق، وذلك بعد الانتهاء من عملية التفجير لتنفيذ قرار الإزالة والتى بدأت في تمام الثالثة عصرًا.وانتهت قوات الحماية المدنية منذ قليل من أعمال تفجير عقار فيصل المحترق بعد قرار إزالته، وبدأت أعمال التفجير في تمام الثالثة عصرًا، وعقب زرع الديناميت غطى الغبار جميع النواحي والطرق وبدأت تهدأ تدريجيًا.وفجرت قوات الحماية المدنية عصر اليوم الجمعة عقار فيصل المحترق بالديناميت منذ قليل تنفيذًا لقرار الإزالة، وانتهت من أعمال التفجير والتي استمرت حوالي دقيقتين، وكان هناك تواجد أمنى مكثف استعدادًا لتنفيذ التفجير وقد تم إغلاق كل الطرق من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة.