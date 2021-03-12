لحظة تفجير عقار الدائرى المحترق (فيديو)

كللت عملية تفجير برج الدائري بواسطة الديناميت بالنجاح.وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق الدائري قبل بدء تفجير عقار فيصل المحترق.فيما أعدت الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردونا أمنيا على مساحة واسعة بمحيط عمارة فيصل المحترق، بالإضافة إلى إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما.