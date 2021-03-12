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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة».. محافظ الغربية يؤكد على إحلال وتجديد المباني المتهالكة

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:11 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تضع المواطن المصري نصب أعينها، وأنه لا صحة لمًا تردد عن إعمال مبادرة "حياة كريمة" لن تقوم بإعمار المنازل المتهالكة وان المخطط للمبادرة أنها ستقوم بإحلال وتجديد المنازل التي تحتاج إلي إعادة تأهيل في جميع قرى مركز زفتى، وهو المركز الذي وقع الاختيار على كافة القرى التابعة له.

وأضاف رحمي في تصريح خاص لـ" الدستور"، أن المحافظة قامت بعقد ١٧ اجتماعًا تنسيقيًا و٢٠ لقاءً مجتمعيًا لتحديد ودمج جميع الاحتياجات الخاصة بقري زفتى وتوابعها في المبادرة ودراسة آلية تنفيذها، حيث سيتم تنفيذ ١٥٦٣ مشروعا داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا بإجمالي تكلفة ٤.٥ مليار جنيه ليستفيد منها ٥٩٩ ألف نسمة بالمركز.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير منافذ متنقلة داخل قرى مركز زفتى، لسد الاحتياجات الغذائية اليومية لمواطني تلك القرى، مضيفًا أنه تم عمل حصر لكافة احتياجات المواطنين عن طريق اللقاءات الجماهيرية وكذلك لقاءات مع كافة الجهات المعنية.

من جانبها أشارت الدكتورة زينب سامي، منسقة المبادرة بالغربية، إلى وجود مشكلة وهي احتياج أراضي لعمل المشروعات ولذلك تم فتح باب التبرع وتم بالفعل الانتهاء من أوراق عدد ٤ قطع أراضي وجار الانتهاء من أوراق ١٠ قطع أخرى، كما أوضحت تواجد فريق رصد على الأرض للمتابعة اليومية لتطور الأعمال، وكذا تنفيذ مبادرة لمحو الأمية لتعلن زفتى خالية من الأمية بنهاية المبادرة.

وأكدت على حرص الدولة على توفير كافة وسائل المعيشة الكريمة للمواطنين بعد الانتهاء من المبادرة وذلك لن يأتي إلا عن طريق تضافر جهود الدولة والجهات التنفيذية والمجتمع المدني للوصول لمصلحة المواطن وهو الهدف الأساسي من المبادرة، موجهة شكرها لمجلس الوزراء، الذي تعهد بحل أي مشاكل موجودة، وان المسؤولين بمجلس الوزاراء طالبوا بسرعة حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن توفيرها للمواطنين من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب مبادرات سكن كريم وحياة كريمة.

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