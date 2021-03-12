«مصر للطيران» تسيّر 49 رحلة جوية بمطار القاهرة

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 49 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من جوانزو، بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، أمستردام، روما، موسكو، جوبا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أثينا، بودابيست، نيويورك، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 46.2 راكب.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.