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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بقرى ديرمواس بالمنيا (صور)

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:29 م
حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عددا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وكسح مياه الصرف وتمهيد الطرق بالتوازي مع حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق المؤدية للقرى.

قالت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة القروية بنزلة البدرمان برئاسة هاني محمود نظمت حملات نظافة ورفع مخلفات ونقلها لنقاط التجمع وصيانة أعمدة الإنارة وتسوية وتمهيد الطرق كما قام المجلس القروي ببني حرام برئاسة المهندس عماد مهران بحملات نظافة مكبرة تم خلالها رفع المخلفات والقمامة والأتربة من مدخل وشوارع القرية كما قامت الحملات بأعمال تمهيد وتسوية الطرق وكسح مياه الصرف من العمارات السكنية وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات.

وأكدت رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات النظافة بكافة شوارع المدينة والقري للعمل على خلق بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل مكافحة أنتشار فيروس كورونا المستجد.

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