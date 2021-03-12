رئيس الأسقفية: نعيش زمن عدم اليقين فثقوا في إرادة الله

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس باللغة الإنجليزية في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.وذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم: رسم (كلف بالخدمة) المطران خادم من العلمانيين ومنح سر المعمودية لطفل.وفي عظة القداس قال رئيس الأسقفية: في ظل هذه الأوقات الصعبة والحزينة بسبب الوباء نسمع عن أشخاص حول العالم يموتون بالآلاف وآخرين يواجهون ضغوط البطالة والفقر والكساد الاقتصادي وحظر السفر بالإضافة لأقاويل كثيرة حول اللقاحات والسلالات الجديدة من الفيروس فنحن نعيش حقا زمن عدم اليقين.واستكمل المطران: "يجب ألا يقودنا عدم اليقين إلى عدم تحقيق مشيئة الله في حياتنا حيث يتحدث بولس الرسول عن الشيء ذاته في رسالته لأهل كورنثوس ألا تدعوا المصاعب التي تواجهكم أن توقفكم عن مساعدة الآخرين فنحن رغم ضعفاتنا نحمل بداخلنا قوة المسيح التي تنير قلوبنا وتساعدنا على اجتياز الصعاب".وتابع: بفضل نعمة الله التي وهبها لنا نحمل على عاتقنا خدمة الآخرين والمجتمع من حولنا والتضحية بأنفسنا لأجل المنسحقين والمتروكين.وأضاف: نعطى حياتنا ونشارك رسالة الإنجيل ونضئ النور في وسط ظلمة العالم كما قال بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية (١١:٤) لأنَّنَا نَحْنُ الأَحْيَاءَ نُسَلَّمُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ، لِكَيْ تَظْهَرَ حَيَاةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا الْمَائِتِ.