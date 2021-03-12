التفاصيل الكاملة لتفجير عقار الدائرى المحترق (فيديو)

فجرت قوات الحماية المدنية، عصر اليوم الجمعة، عقار فيصل المحترق بالديناميت، تنفيذا لقرار الإزالة، وانتهت من أعمال التفجير والتي استمرت حوالي دقيقتين.وبدأت أعمال التفجير في تمام الثالثة عصرا وعقب زرع الديناميت غطى الغبار كل النواحي والطرق وبدأ يهدأ تدريجيا.وكان هناك تواجد أمني مكثف استعدادا لتنفيذ التفجير، وقد تم إغلاق كل الطرق من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة.