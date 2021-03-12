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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 63 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:04 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا السبت، 63 رحلة جوية بمعدل 44 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، لاجوس، أكرا، أبوچا، تونس، الدوحة، لندن، باريس، ميلانو، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، أمستردام، موسكو، جنيف، نيويورك، أثينا، فيينا، بروكسل، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، أبوظبي، ميونخ، برلين، فرانكفورت، عنتيبي، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، وأربع رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5742 راكبًا.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

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