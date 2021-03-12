رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الليبية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الخصاونة، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، هنأه خلاله على نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي.وأعرب الخصاونة عن تطلع الأردن وسعيه بقيادة الملك عبدالله الثاني، لعودة ليبيا الشقيقة إلى دورها ومكانتها على كافة الصعد العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب كافة الجهود لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.