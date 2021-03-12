يدمر القلب.. «الصحة» توضح خطورة التدخين (إنفوجراف)

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين يدمر القلب، ويعرض المدخن للإصابة بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى ضرورة التوقف لحماية نفسك وعائلتك.وحددت وزارة الصحة والسكان خطورة التدخين فى إنفوجراف، لافتة إلى أن أول أكسيد الكربون الذى يستنشقه المدخنون أثناء التدخين يقلل من كمية الأكسجين التى يحملها الدم.وأشارت إلى أن التدخين يزيد بكل أشكاله من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنه يدمر القلب والأوعية الدموية، ويزيد النيكوتين من ضغط الدم.وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع الفريق الطبي للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، من خلال الخط الساخن 16805.