وزير خارجية اليمن: عدوانية الحوثي تهدد مستقبل بلادنا

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن الطبيعة الشمولية والعنصرية والعدوانية لميليشيا الحوثي تمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل اليمن والمنطقة، لافتًا إلى النهج الفاشي الذي تتبعه الميليشيا لفرض أفكارها ومعتقداتها بالقوة من خلال تغيير مناهج التعليم وإقامة المراكز الصيفية لغرس ثقافة الكراهية في عقول الأطفال وترسيخ شعارات الموت والعدوان واستخدامهم في الأعمال القتالية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية اليمني، اليوم الجمعة، من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار.وخلال الاتصال نوه وزير الخارجية اليمني بالدعم السياسي والإنساني الأوروبي لليمن ومساعيه الصادقة للمساعدة في إحلال السلام وإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية، لافتًا إلى أن معالجة الجذور السياسية للصراع سيساعد في إنهاء المأساة الإنسانية.وأكد بن مبارك أن المشروع الإيراني في اليمن لا يمكن أن يكتب له النجاح، داعيًا إلى ضرورة ممارسة الضغوط على النظام الإيراني لوقف تدخله في اليمن وسعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وعلى أداته الحوثية لوقف أعمالها العدوانية في اليمن والمملكة العربية السعودية.وجدد التأكيد أن الحكومة ستستمر في مساعيها لتحقيق السلام ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن مارتن جريفث، والتعامل إيجابيًا مع كل الجهود الدولية الصادقة للوصول إلى تسوية سياسية.من جانبه، جدد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية ومساندة مساعيها لتحقيق السلام في اليمن، واستعادة الامن والاستقرار، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام مارتن جريفث، للوصول إلى تسوية سياسية، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.