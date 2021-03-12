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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 207 رحلات دولية وداخلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:06 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 207 رحلات دولية وداخلية وتجارية تنقل 24 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ومنظّمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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