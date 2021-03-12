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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فردوس عبدالحميد تفاجئ نجليها خالد ووليد الحلفاوى خلال ندوة «الدستور» (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:09 م
فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد
نرمين مقبل
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حرصت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، على تهنئة نجلها المخرج خالد الحلفاوي، على نجاح أحدث أعماله الدرامية "حلوة الدنيا سكر" الذى يعرض حاليًا على شبكة قنوات dmc، وذلك عبر مداخلة هاتفية خلال ندوة "الدستور" التي أقيمت لتكريمه برفقة شقيقه المخرج وليد الحلفاوي، الذى تم تكريمه أيضا على نجاح مسلسله "في بيتنا روبوت" الذى عرض مؤخرا على شبكة قنوات cbc.

وأضافت "فردوس": سعيدة جدا بنجاحهما في مجال الإخراج، ودائمًا أفخر بهما وأتابع أعمالهما جيدا، وألاحظ أن كلا منهما يسير في طريق النجاح بخطوات ثابتة ومميزة، من خلال أعمال سينمائية ودرامية هادفة وفريدة من نوعها.

كما هنأت الفنانة القديرة، نجلها "خالد" بمناسبة عيد ميلاده الذى يصادف نفس يوم ندوة مؤسسة "الدستور"، قائلة له: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي.. ودايما جميل وعظيم أنت ووليد ابنى التاني.. وكل سنة وأنتم ناجحين".

وأشادت بدور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الدكتور محمد الباز، واهتمامه بتكريم الثنائي الناجح.

وكانت المداخلة بمثابة مفاجأة كبيرة، للثنائي خالد ووليد الحلفاوي خلال تواجدهما بمقر الجريدة، احتفالًا بنجاح مسلسلين "حلوة الدنيا سكر" للمخرج خالد الحلفاوي و"في بيتنا روبوت" للمخرج وليد الحلفاوي.

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