«شباب الإسكندرية» تستعرض أنشطتها الرياضية منذ بداية 2021

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، عن الأنشطة التي نفذتها الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، بقيادة عادل فوزي مدير الإدارة، بهدف تشجيع الشباب السكندري على ممارسة الرياضة، للحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على الاستمرار في ممارسة الرياضة.واستعرضت المديرية في بيان لها اليوم المشاريع والأنشطة الرياضية، والتي تمت منذ بداية العام الجديد، وحتى الآن وهي:•مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنيةوالذي جاء في مقدمة الأنشطة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والذي يتم في الجمعة من كل اسبوع خلال الفترة من 112021 حتى 3042021، من امام موقف جليم بكورنيش الإسكندرية، بهدف تجميع الشباب لممارسة النشاط الرياضي الهادف والفعال وممارسة التمرينات الرياضية الصباحية على مستوى الاحياء السكنية بالمحافظة وذلك بإجمالي 120مشارك ومشاركة.•مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدمتحت شعار «الف بنت.. الف حلم»بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضيةوذلك يومي السبت والجمعة من كل اسبوع خلال الفترة من 112021 حتى 3082021 بمركز شباب سموحة، ويهدف إلى ممارسة الفتيات لرياضة خماسي كرة القدم وتحسين مستواهم في اللعبة بمحافظة الاسكندرية وذلك بإجمالي 25 مشاركة.•مشروع مراكز تدريب للكرة الطائرةوينفذ المشروع للمرحلة السنية من 10 الى 13 سنة بنين، ومن 10 الى 15 سنة بنات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك يوم الإثنين الساعة 4عصرا ويوم الجمعة الساعة 10ص من كل اسبوع خلال الفترة من 122021 ولمدة 4 شهور بالنادي الرياضي البحري، بهدف ممارسة رياضة الكرة الطائرة وتحسين مستوي اللعبة بمحافظة الاسكندرية بإجمالي 20 مشارك ومشاركة لكل مركز بإجمالي 60 مشارك ومشاركة.•مشروع ألعاب المضربالمشروع يتضمن ألعاب "كرة السرعة – كرة الريشة – تنس الطاولة – بلياردو"، وتم تنفيذه يوم الخميس الموافق 2522021 بمركز شباب الانفوشى بهدف رفع مستوى الكفاءة البدنية والروح المعنوية وذلك بإجمالي عدد 250مشارك ومشاركة.•مشروع الكرة الشاطئيةوالذي يتضمن ألعاب "كرة الطائرة – كرة القدم–العاب القوى" وتم في يوم الجمعة الموافق 2622021 بالنادي الرياضي البحري، بهدف رفع مستوى الكفاءة البدنية والروح المعنوية بإجمالي 250 مشارك ومشاركة.•مشروع أطفال التوحدوالذي ينفذبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك يومي الجمعة والثلاثاء الساعة 10ص من كل اسبوع خلال الفترة من 1112020 حتى 3062021 وذلك بمركز شباب الانفوشى،و يهدف إلى تجميع الشباب لممارسة نشاط رياضي هادف وفعال ورفع الروح المعنوية والمشاركة في كافة الانشطة الرياضية بمحافظة الاسكندرية بإجمالي 46 مشارك ومشاركة.•المشروع القومي لرياضة المرأةالمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ويتم في يومي السبت والاربعاء الساعة 5م الى 7 م من كل اسبوع خلال الفترة من 1122020 حتى 3072021، وذلك بمركز شباب الشلالات ومركز شباب سموحة، بهدف تجميع المرأة لممارسة نشاط رياضي هادف وفعال ورفع الروح المعنوية والمشاركة في كافة الانشطة الرياضية بالمحافظة وذلك بإجمالي عدد 40 مشاركة.•المشروع القومي لرياضة الروادالمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وينفذ في يومي السبت والاربعاء الساعة 4م الى 6 م من كل اسبوع خلال الفترة من 1122020 حتى 3072021 وذلك بمركز شباب الشلالات، ويهدف إلى تجميع الشباب لممارسة نشاط رياضي هادف وفعال ورفع الروح المعنوية والمشاركة في كافة الانشطة الرياضية بالمحافظة بإجمالي 40 مشارك.•المشروع القومي لتنمية المهارات رياضيا وكشفيا للأيتامينفذ المشروع يومي الجمعة والاحد الساعة 1ظ الى 3ظ من كل اسبوع خلال الفترة من 1112020 حتى 3062021 وذلك بمركز شباب الشلالات، ويهدف إلى تجميع الايتام لممارسة نشاط رياضي وكشفي هادف وفعال ورفع الروح المعنوية والمشاركة في كافة الانشطة الرياضية بالمحافظة بإجمالي 40 مشارك.•المشروع القومي لتنمية رياضة المعاقينالمشروع بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك يومي الاحد والثلاثاء الساعة 3ظ الى 5ظ بإستاد الاسكندرية "لعبة رفع الاثقال"يومي الاحد والخميس الساعة 3ظ الى 5ظ بإستاد الاسكندرية "لعبة العاب القوى" يومي الاثنين والاربعاء الساعة 4 م الى 6 م في صالة ابو الهول "لعبة الكرة الطائرة"، يومي الثلاثاء والجمعة الساعة 3ظ الى 5ظ بنادي الصيد "لعبة كرة القدم"، ويومي الجمعة والاحد الساعة 3ظ الى 5ظ بمركز شباب الشلالات "لعبة تنس طاولة" من كل اسبوع خلال الفترة من 1112020 حتى 3062021.يهدف المشروع إلى تجميع المعاقين لممارسة نشاط رياضي هادف وفعال رفع الروح المعنوية ومشاركة في كافة الانشطة الرياضية بمحافظة الاسكندرية بإجمالي عدد 50 مشارك ومشاركة.•مشروع مراكز تدريب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبييتضمن المشروع ألعاب (الجودو والتايكوندو والمصارعة والملاكمة والعاب القوى)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية للأداء الرياضي، من خلال جدول تدريبي بصالة مديرية الشباب والرياضة للألعاب، بهدف رفع مستوى الأداء الفني للاعبين ومساعدته في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، في كل لعبة على حدي والوصول بالنشء الى بطل أولمبياد بإجمالي 47 لاعب ولاعبة.