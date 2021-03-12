إيران تسجل 53 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 8 آلاف و88 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، و53 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 61 ألفًا و69 حالة على مستوى البلاد.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "إرنا- نيوز" الإيرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي مصابي "كورونا" بلغ مليونًا و731 ألفًا و558 مُصابًا منذ أمس الخميس.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليًا مليونًا و477 ألفًا و588 شخصًا، في حين وصل عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة 3 آلاف و829 مريضًا.يشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 118 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و600 ألف شخص حتى الآن.